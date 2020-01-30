Российская актриса Татьяна Кравченко поделилась новым фото с поклонниками.

Снимок актриса опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Под постом Кравченко пожелала всем своим поклонникам хорошего дня.

За короткое время фото артистки набрало более 6 тыс. лайков. Поклонники рассыпаются в комплиментах перед актрисой.

«Наша красавица»,

«Просто ОБОЖАЮ! ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АКТРИСА! Смотрю по телевизору фильм "Сваты" получаю такое удовольствие и радость»,

«Вы красавица!!! Обожаю вас! Сваты знаю наизусть! Практически каждую вашу фразу! С удовольствием всегда смотрю, хохочу!!!»,

«Любимая актриса. Спасибо за позитив, который вы нам дарите. Иногда после просмотра фильмов с вашим участием болезни проходят без лекарств»,

«Обожаем Вас всей семьей. Гениальнейшая актриса! Спасибо Вам за Ваш труд! Дай Вам Бог здоровья, долгих лет жизни, творческих успехов и всего самого хорошего! Недавно с женой который раз смотрели «Опасно для жизни» с Куравлевым, ну Вы там вообще)) такая молодая и энергичная) впрочем Вы и сейчас на высоте!) Так держать!», - пишут поклонники.

Отметим, что на странице Кравченко практически не бывает негативных комментариев и хейтеров. Большинство комментариев имеют позитивный окрас, что большая редкость для Инстаграма.

Добавим, что под постом артистку спросили о том, когда выйдет 7 сезон популярного сериала «Сваты». Сама актриса не ответила, но внимательные фанаты написали, что съемки 7 сезона начнутся только 3 февраля и продлятся почти до конца лета.

Кстати, ранее сама актриса писала, что 7 сезон сериала должны были снять давно. Если все пойдет по плану, он выйдет в 2021 году. При этом актриса добавила, что сейчас страшно что-то загадывать. Как известно, съемки нового сезона будут проходить в Беларуси.

Напомним, что Татьяну Кравченко перестали узнавать: "Словно Пугачева".

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