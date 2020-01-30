Відомий український телеведучий Володимир Остапчук вирішив не залишати без відповіді заяви своєї дружини

Володимир опублікував фотографію, де він позує з Катериною Осадчою на студії "Світського життя". Як написав Остапчук, його шокував такий крок дружини, яка про нього не дуже добре висловилася. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я ніколи не хотів би, щоб особисті стосунки двох людей обговорювала вся країна. Хоч я і досить публічна людина, але є зона безпеки, за якою починаються сценарії ток-шоу, взаємних звинувачень та іншого жаху. А цього я не побажав би і ворогові", - написав Володимир.

Він також додав, що за п'ять місяців мовчав про розлучення і вважає, що такий поворот подій буде не приємним для їх маленьких дітей. Але можна зрозуміти вчинок колишньої дружини Олени, адже у неї жіноча образа і злість. Адже вони знайомі 17 років, а 14 з них були разом. Вона, можливо, не звикла до нового статусу і пішла на відчайдушний крок.

"Я це розумію. Але як і раніше можу сказати: я шалено вдячний Олені за наші 12 років шлюбу, довгий шлях і спільні успіхи, за те, ким я став зараз і життя в різних країнах, але найголовніше - наших прекрасних дітей", - додав Остапчук.

Володимир також зазначив, що і далі був би холоднокровним, але поставлений у таку ситуацію, коли повинен відповісти. Адже всі думають, що він мовчить. На всі питання Остапчук вирішив відповісти Катерині Осадчій в рамках проект "Світське життя".

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Олена Войченко, колишня дружина Остапчука, розповіла про те, що чоловік не допомагав їй з дітьми, більш того, не розумів важливості цієї допомоги. І прямим текстом їй так і казав "я ще не нагулявся".

«Йому хотілося свята у всіх його проявах. У плані реалізації себе, демонстрації себе і не обтяження себе якимись зобов'язаннями, межами. Навіть елементарно, перебуваючи на відпочинку з місячною дитиною, він міг розвернутися і піти. І, коли я часом говорила - може варто приділити увагу або допомогти мені, чоловік не розумів ніколи. Та і досі не розуміє. Типу: «Що таке? Я хочу погуляти, насолоджуватися життям, у мене одне життя. Я хочу, я не нагулявся, так, мені подобаються різні жінки. Я хочу різних жінок, а що тут такого? У мене одне життя», - поділилася Войченко.

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