Російська журналістка і політик Ксенія Собчак влаштувала скандал просто на борту літака

Як повідомляє Politeka, кадрами вона поділилася у себе в Telegram каналі.

«Попросила спустити мене на землю з борту. Я в обуренні звичайно. Не літайте авіакомпанією «Росія». Хоча екіпаж був прекрасний,всі чудові, але 1,5 години чекати вильоту в Пітер(!) за прольоту начальників-я не готова», - йдеться в повідомленні.

Пізніше з'ясувалося, що літак повинен був летіти з Москви в Санкт-Петербурзі. Стюардеси просили Собчак пристебнутися і залишатися на своєму місці. Однак, у відповідь на це, вона заявила, що не збирається цього робити.

«Ну і летіти після такого теж. Тоді літак підігнали ближче до терміналу і подали трап. Співробітники транспортної поліції склали протокол і покинули рейс. Кілька хвилин тому літак відірвався від землі, але вже без зіркової білявки», - підкреслюється в повідомленні.

Раніше ми писали, що Ксенія Собчак пішла на консультацію до пластичного хірурга. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на клієнта однієї з найбільш престижних клінік Москви, який і зняв телеведучу на прийомі у лікаря.

Наголошується, що Ксенія звернулася до відомого пластичного хірурга Сергія Блохіну. Вона приїхала до нього в клініку, спілкувалася з ним у фойє, після чого перемістилася в кабінет до лікаря. Там, за даними джерела, вона пробула близько півгодини.

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