Легендарна актриса з телесеріалу «Санта-Барбара» раптово померла, а її тіло знайшли тільки вранці

Як повідомляє Politeka, про це розповіла падчерка актриси Мардж Дюсей - Елізабет Перин.

«Мені дуже сумно повідомляти таку новину, але моя мачуха Мардж мирно померла вчора вранці уві сні. Вона була справжньою жінкою і прожила чудове життя. Її дуже любили, і по ній будуть дуже сумувати», - зазначила вона.

Уточнимо, що дебют Дюсей відбувся 1967 року у фільмі «Пікнік біля моря». Проте популярність їй принесли серіали «Дні нашого життя», «Всі мої діти» і «Санта-Барбара». Усього на її рахунку близько семи десятків телешоу і мильних опер.

Актриса, як правило, грала негативних персонажів, але це не завадило їй стати номінанткою на премію Еммі.

«Санта-Барбарі» Дюсей з'являлася в 83 епізодах в період з 1987 по 1988. Вона грала роль Памели Кепвелл Кондрад.

Раніше ми повідомляли, що 9 березня минулого року з життя пішов актор Джед Аллан, відомий завдяки ролі Сісі Кепвелла в "Санта-Барбарі".

Відомо, що Аллан помер у своєму будинку в місті Палм-Дезерт, йому було 84 роки

Джед Аллан Браун народився 1 березня 1935 року в Нью-Йорку. Зіркою серіалів став в 60-х, зігравши в» мильній опері «»любов усього життя". Цей серіал стартував в 1951 році, йшов дев'ять років. Потім була коротка перерва, змінилися сценаристи і багато акторів, з'явилися нові персонажі. Аллен дебютував у 1964 році. Одночасно він знімався в іншому популярному серіалі - »секретний шторм". У 1968 році йому дісталася одна з головних ролей в культовому дитячому серіалі «Лессі».

У 1986 році його запросили зніматися в «Санта-Барбарі». На той момент серіал вже став популярний. Алану дісталася роль легендарного Сі Сі Кепвелла. Він був четвертим актором, який грав цього персонажа. І виявився кращим з них. З Джедом вийшло 1089 серій «Санта-Барбари».

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