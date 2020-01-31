Телеведущий Владимир Остапчук нарвался на гнев в соцсетях из-за скандальных высказываний об отношениях с бывшей женой

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram ведущего.

Остапчук прокомметировал интервью своей бывшей жены Елены Войтенко, которая рассказала о множественных изменах мужа, которые привели к разводу.

Владимир Остапчук в ответ написал отдельный пост в Instagram, где выразил свою позицию.

По его словам, бывшая жена решилась на скандальное интервью из-за женской обиды и злости.

"Для меня так же, как и для вас стало полным шоком это видео. Я никогда не хотел бы, чтобы личные отношения двоих людей обсуждала вся страна. Все эти 5 месяцев до сегодняшнего дня я не распространялся по поводу нашего развода и до сих пор считаю, что от такого поворота больше всего пострадают наши милые детки", - подчеркнул он.

Владимир Остапчук также предположил, что его бывшая жена, вероятно, еще не привыкла к новому статусу, поэтому пошла на отчаянный шаг.

В ответ на спичь Остапчуку поступило множество гневных комментариев как и от подписчиков так и от других участников Танцев со звездами.

"И тут решил распиарить себя!!!! Ну ты и шоумен конечно!!! Да ты Вова Человек-гавно года, а не шоумен года!!!! Есть есть такой приз - забери его себе", - написала Илона Гвоздева.

"Була кращої думки про вас", "Ах ты ж негідник такий гарний", " Моя думка, трошки "зазвєздівся"(зіркова хвороба)", " Жаль, что в такой сложной ситуации так трудно оставаться «Человеком»", "Как жаль. Особенно деток, которые не виноваты ни в чём", "А мені чомусь здається що це все піар", "Мужик, который оставил семью ради мимолетных утех - мудила, тут уж ничего не поделаешь", " "Самозакоханий егоїст"

Некоторые комментаторы, впрочем, поддержали Остапчука.

"Це є справа двох людей. Вам краще видно все. Немає одного винного. Пройде час і дві бог щоб ви наладили стосунки як батьки"", "Я считаю, что это низко выставлять на показ свои личные проблемы во взаимоотношениях. Ваша бывшая жена поступила некрасиво".

Напомним, что в сети обсуждают развод 35-летнего украинского телеведущего и участника "Танців з зірками 2019" Владимира Остапчука. Наконец его бывшая супруга решилась рассказать правду.

В прошлом году после 10 лет брака и рождения двух детей Остапчук расстался с супругой Еленой Войченко. Последняя откровенно поделилась причинами и обстоятельствами расставания, выложив все некрасивые подробности.

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Остапчук попытался отмыться от позора, но получил новое разоблачение: "Ах ты ж негодяй такой..."