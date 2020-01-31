Відома українська співачка Вікторія Смеюха, солістка групи "Неангели", показала жаркі фото з відпочинку

На першому знімку Вікторія позує в жовто-синьому купальнику на тлі моря. Вона підняла одну ногу, а руки розставила в різні сторони. Образ Смеюха доповнила стильними окулярами. Волосся у співачки були розпущені. На другому знімку Вікторія вже показує свої ласти, теж жовто-сині. Можна побачити, що вона стоїть на якийсь човні з довгим носом. Ще на одному знімку Смеюха показала себе більш крупним планом і підняла руки, піднявши два пальці вгору. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Не треба паніки, адже ми не в Титаніку ... В перші дні перебування мені особливо хотілося заявити про свої плани, заодно і блиснути в купальнику з квітами нашого рідного прапора України. Ділюся з вами сонцем, а за вікном суцільна сірість", - написала Смеюха під фото.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"найкрасивіший патріот України. Браво", "Красуня", "І фотки, і настрій, і купальник, і все супер. Клас. Відмінного відпочинку", "Гарніше, ніж природа навколо", "Ви дуже красива. Фігура просто супер", "Чарівна", "Фігура просто приголомшлива,якщо не секрет,скільки див. талія???? Така тоненька".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка, солістка групи «Неангели» Вікторія Смеюха здивувала шанувальників несподіваною зникненням з усіх соціальних мереж.

На нових знімках Віка показала, як позувала в купальнику блакитного відтінку і позувала на тлі бунгало біля океану. Вона вибрала кілька вдалих ракурсів, здивувавши стрункістю постаті:

"найближчим часом, я буду ділитися з вами фото з відпустки. Відразу попереджаю, купальників і красивих видів у мене було багато, і все треба запостити в інст. Скажіть відверто, скільки в день ви проводите часу в соцмережах?", – написала Вікторія.

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