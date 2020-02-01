15 червня 2015 року людей вразила сумна звістка - померла співачка Жанна Фріске

Артистка довгий час боролася з онкологічним захворюванням, але в підсумку врятуватися не вдалося, пише Рoliteka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Нещодавно сестра артистки, Наталя, показала інтер'єр у квартирі Жанни. За словами родички, тут ніхто нічого не прибирав і все так і залишилося. Родичі в квартирі лише витирають пил і включають зволожувачі повітря.

На полицях можна розгледіти нагороди зірки і її фотографії.

Приміщення оформлені в світлих тонах. На туалетному столику стоять улюблені парфуми співачки і лежить гребінець, а поруч - гардероб з великою кількістю сумок і аксесуарів.

Також біля вхідних дверей розташувалися полиці з взуттям, в більшості - на великих підборах.

Рідні не чіпали речі співачки, щоб зберегти про неї пам'ять. Тому таке відчуття, що артистка ненадовго пішла і ніби зараз повернеться. Спальня артистки створювалася спільно з фахівцями.

Також можна помітити і речі сина, Платона: соску і дитячі шкарпетки.

За життя Жанна розповіла, що завжди мріяла про квартиру в Москві. І тільки після сольних виступів, вона змогла купити свій "куточок" площею у 90 квадратних метрів на Червоній пресні.

Скандал зі зниклими грошима, які збирали на лікування Жанни ніяк не вщухне. Рідні Жанни не змогли знайти багатомільйонну суму, тому квартиру Жанни виставили на продаж. Однак конфлікт з благодійною організацією було вирішено і тоді батьки артистки прийняли рішення зберегти апартаменти.

Відео на "Ютуб" подивилися майже 100 тисяч осіб і зібрало багато коментарів.

"Нормальне відео. Я думаю рідним важко розлучитися з пам'яттю, рука не піднімається. Знято абсолютно без фанатизму який всі обговорюють", "А татусь Фріске говорив, що вони все продали, буквально все, коли Жанна захворіла", "...всякі нагороди... ...всякі духи... ...всякі рамочки... Ну для чого це? Щоб згадали про сестру Наталю, яку ніхто ніколи і не знав?", "Спасибі, що ви зберігаєте пам'ять Жанни. Я була великою прихильницею її творчості. У цій атмосфері, відчувається вона поруч і на душі тепліше. І добре, що є сестра - частинка Жанни. Спасибі", "Не однієї фотографії з сім'єю 👍 з ким завгодно, тільки не з ними", "Сестричка нормально піариться на смерть Жанни..", "Реву😭😭😭😭", "Крипота", "Марення і морок... бідна Жанна! Тепер вся ця сімейка КОПИЛОВЫИХ різко стала ФРІСКЕ, а ви ж казали, що ВСЕ ПРОДАЛИ? Сімейка мерзенна! Наташа ця завжди їй заздрила, тепер косить під Жанну.. фу.. давно на канали не звуть? А працювати не хочемо... бридко...", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Фріске записала пісню в стилі Жанни. Також вона сильно змінила зовнішність і стала більше схожою на свою померлу сестру.

Російські блогери, зокрема Антон S, впевнені, що сім'я Фріске лише прославляються за рахунок Жанни.

Нагадаємо, що сестра Жанни Фріске зважилася на відчайдушний крок, її благають повернутися: «Вас не вистачає...".

Як повідомляла Politeka, сестра Фріске шокувала новою витівкою, фото вражають: «Навіщо копіювати Жанну?».

Також Politeka писала про те, що сестра Фріске виявила пам'ятник з могили Жанни в несподіваному місці.