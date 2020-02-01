15 июня 2015 года людей поразила печальная новость - умерла певица Жанна Фриске

Артистка долгое время боролась с онкологическим заболеванием, но в итоге спастись не удалось, пишет Рoliteka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Недавно сестра артистки, Наталья, показала интерьер в квартире Жанны. По словам родственницы, здесь никто ничего не убирал и все так и осталось. Родственники в квартире лишь вытирают пыль и включают увлажнители воздуха.

На полках можно разглядеть награды звезды и ее фотографии.

Помещения оформлены в светлых тонах. На туалетном столике стоят любимые духи певицы и лежит расческа, а рядом - гардероб с большим количеством сумок и аксессуаров.

Также возле входной двери расположились полки с обувью, в большинстве своем на большом каблуке.

Родные не трогали вещи певицы, чтобы сохранить о ней память. Поэтому такое чувство, что артистка ненадолго ушла и будто сейчас вернется. Спальня артистки создавалась совместно со специалистами.

Также можно заметить и вещи сына, Платона: соску и детские носочки.

При жизни Жанна рассказала, что всегда мечтала о квартире в Москве. И только после сольных выступлений, она смогла купить свой "уголок" площадью в 90 квадратных метров на Красной пресне.

Скандал с пропавшими деньгами, которые собирали на лечение Жанны никак не утихнет. Родные Жанны не смогли найти многомиллионную сумму, поэтому квартиру Жанны выставили на продажу. Однако конфликт с благотворительной организацией был решен и тогда родители артистки приняли решение сохранить апартаменты.

Видео на "Ютуб" посмотрели почти 100 тысяч человек и собрало много комментариев.

"Нормальное видео. Я думаю родным тяжело расстаться с памятью, рука не поднимается. Снято абсолютно без фанатизма который все обсуждают", "А папаша Фриске говорил, что они все продали, буквально все, когда Жанна заболела", "...всякие награды... ...всякие духи... ...всякие рамочки... Ну для чего это? Чтобы вспомнили про сестру Наталью, которую никто никогда и не знал?", "Спасибо, что храните память Жанны. Я была большой поклонницей ее творчества. В этой атмосфере, чувствуется она рядом и на душе теплее. И хорошо, что есть сестра - частичка Жанны. Спасибо", "Не одной фотографии с семьёй 👍 с кем угодно, только не с ними", "Сестричка нормально пиарится на смерти Жанны..", "Реву😭😭😭😭", "Крипота", "Бред и мрак... бедная Жанна! Теперь вся эта семейка КОПЫЛОВЫХ резко стала ФРИСКЕ, а вы же говорили, что ВСЕ ПРОДАЛИ? Семейка мерзкая! Наташа эта всегда ей завидовала, теперь косит под Жанну.. фу.. давно на каналы не зовут? А работать не хотим... мерзко...", - написали пользователи сети.

Напомним, недавно Наталья Фриске записала песню в стиле Жанны. Также она сильно изменила внешность и стала больше походить на свою умершую сестру.

Российские блогеры, в частности Антон S, уверены, что семья Фриске лишь прославляются за счет Жанны.

Напомним, что сестра Жанны Фриске решилась на отчаянный шаг, ее умоляют вернуться: «Вас не хватает...".

Как сообщала Politeka, сестра Фриске ошарашила новой выходкой, фото поражают: «Зачем копировать Жанну?».

Также Politeka писала о том, что сестра Фриске обнаружила памятник с могилы Жанны в неожиданном месте.