Легендарний британський актор Алан Харріс помер на 82 році життя

Про смерть зірки повідомив його менеджер Закері Макгінніс, передає портал Syfy Wire.

Представник Харріса розповів, що причиною смерті стали проблеми зі здоров'ям. У 2018 році в актора діагностували рак легень, і в цій боротьбі з важкою хворобою він, на жаль, програв.

Алан Харріс народився 28 травня 1938 року в Енфілді, Мідлсекс, Лондон. Актор виконав епізодичні ролі в перших трьох фільмах «Зоряних воєн». Зокрема, він зіграв рептилію з планети Трандоша — найманого вбивцю на ім'я Босск.

На його рахунку участь у фільмах Стенлі Кубрика «Заводний апельсин» і «Сяйво», а також у картинах «Флеш Гордон», «Супермен», «Супермен II», «Темний кристал» та інших.

Як відомо, багато років тому Алан втратив свою дружину Вінні, але так до смерті і не зміг забути її. За словами друзів, він до останніх днів згадував про неї з теплотою і любов'ю.

Раніше ми писали про те, що навесні минулого року помер актор Пітер Мейх'ю, який у знаменитій сазі «Зоряні війни» зіграв роль Чубакки.

Мейх'ю було 74 роки. Він помер 30 квітня у своєму будинку в Техасі. Останнім часом Пітер Мейх'ю пересувався з допомогою тростини й інвалідної коляски. Актор розповідав, що йому була зроблена запланована операція на хребті, яка мала покращити його мобільність.

Нагадаємо, померла справжня легенда Голлівуду, його фільми дивилися всі.

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