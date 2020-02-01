Легендарный британский актер Алан Харрис скончался на 82 году жизни

О смерти звезды сообщил его менеджер Закери Макгиннис, передает портал Syfy Wire.

Представитель Харриса рассказал, что причиной смерти стали проблемы со здоровьем. В 2018 году у актера диагностировали рак легких, и в этой борьбе с тяжелой болезнью он, к сожалению, проиграл.

Алан Харрис родился 28 мая 1938 года в Энфилде, Мидлсекс, Лондон. Актер исполнил эпизодические роли в трех первых фильмах «Звездных войн». В частности, он сыграл рептилию с планеты Трандоша — наемного убийцу по имени Босск.

На его счету участие в фильмах Стэнли Кубрика «Заводной апельсин» и «Сияние», а также в картинах «Флэш Гордон», «Супермен», «Супермен II», «Темный кристалл» и других.

Как известно, много лет назад Алан потерял свою жену Винни, но так до смерти и не смог забыть ее. По словам друзей, он до последних дней вспоминал о ней с теплотой и любовью.

Ранее мы писали о том, что весной прошлого года скончался актер Питер Мейхью, который в знаменитой саге «Звездные войны» сыграл роль Чубакки.

Мейхью было 74 года. Он умер 30 апреля в своем доме в Техасе. В последнее время Питер Мейхью передвигался с помощью трости и инвалидной коляски. Актер рассказывал, что ему была сделана запланированная операция на позвоночнике, которая должна улучшить его мобильность.

Напомним, умерла настоящая легенда Голливуда, его фильмы смотрели все.

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