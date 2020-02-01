Володарка титулу "Міс Україна 2018" Леоніла Гузь постала перед публікою у відвертій сукні

Знімок зірка оприлюднила у своєму Instagram, пише Politeka.net. Леоніла позувала, сидячи на краю крісла одного із закладів.

Модель вибрала для виходу коротку блискучю сукню з великим декольте, з якого груди ледь не випадали.

Гузь розкинула свої стрункі рівні ніжки в червоних туфлях. На ній - яскравий макіяж з акцентом на очі. Модель посміхнулася, пильно подивившись в об'єктив.

Завершили ідеальний образ моделі аксесуари.

За 10 годин пост Леоніли прокоментували багато користувачів, а понад 4000 поставили оцінку "Подобається".

"Ніііжки 😍😍😍😍😍", "Вау, вогонь 🔥", "Люблю пишні рукави», «Прекрасна 🌹», «З днем народження, чудова ❤🌹», «Красива і елегантна», «Дивовижна краса 👏🔥❤🏆🙌», - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Гузь позувала в чорному платті. Вона стояла на другому поверсі якогось нічного закладу в Києві. На фото можна оцінити довгі ноги Леоніли, які вона підкреслила високим каблуком.

Гузь залишила даний кадр в сторіс.

Нагадаємо, Леоніла Гузь присіла на предмет білого кольору, розставивши свої стрункі ніжки. Інтимні місця вона прикрила білим мереживом. Руку модель поклала на одну з виставлених колін.

Білий топ з глибоким декольте ледь прикрив її груди. Верх короткий і дозволив помилуватися тонкою талією Леоніли.

Довгі напівпрозорі рукава наряду ледве приховували руки.

Нагадаємо також, що Леоніла Гузь красувалася в шкіряному костюмі. При всьому при цьому, артистка засвітила нижню білизну на фото - в кадрі воно виглядало, як запланований елемент зухвалого образу моделі.

Леоніла позує в урбаністичній обстановці - на залізній драбині, її волосся розпущене, а сама модель, не посміхаючись, дивиться в камеру.

Раніше ми писали, що Леоніла Гузь позувала в обіймах скандально відомого Олексія Дурнєва - телеведучого і любителя епатувати публіку.

На обличчі моделі видно помірний денний макіяж, на фото вона виглядає задоволеною.

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