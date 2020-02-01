Відомий гравець команди КВН "Вірменська збірна" Овік Григорян помер у віці 25 років після того, як раптово впав у кому

Про це повідомили в офіційній групі Міжнародного союзу КВН. Причина смерті гумориста не уточняться.

"Втрата. Сьогодні не стало Овіка Григоряна ("Вірменська збірна"). Міжнародний союз КВК висловлює щирі співчуття рідним і близьким", – йдеться у повідомленні.

Раніше на сторінці команди "Вірменська збірна"в соціальних мережах повідомлялося, що для організації зараз важкі часи, адже член команди зараз у важкому стані. 8 січня Овік Григорян піддався інсульту і був відправлений до лікарні, де провів деякий час. Після цього його виписали і він відчував себе добре і йде на поправку.

Але 23 січня Овік зомлів і його забрали в реанімацію з діагнозом аневризма. Він на відпочинку з друзями схопився за голову і почав кричати.

У лікарні він перебував у глибокій комі. Григорян дихав сам, але з-за великої гематоми в мозку його не могли оперувати.

Друг і член команди "Вірменська збірна" Вано Магнарадзе також розповів про стан одного. Він зазначив, що жодних серйозних проблем зі здоров'ям у нього раніше не було. Хоча найбільше знайомий він з Овиком шість років, так як раніше грали в різних командах і не були знайомі.

Команда «Вірменська збірна» з 2020 року бере участь у Вищій лізі КВН. Вона пройшла туди за підсумками XXXI Міжнародного фестивалю команд КВК «Ківін-2020». Григорян почав грати за команду сім років тому. Найвідомішою вірменської командою у Вищій лізі довгий час були «алібі». У 1997 році саме вони стали чемпіонами КВН.

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