Популярна українська виконавиця і екс-Nikita Анастасія Кумейко блиснула розкішними формами у відвертому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на tikTok зірки.

Так, Кумейко позує в чорній сорочці, яку розкриває під музику. Як можна помітити, під нею у зірки абсолютно нічого немає – співачка демонструє розкішні форми просто на камеру.

Однак шанувальники Кумейко були безмовні, хоча і активно лайкали відеоролик.

Як повідомлялося раніше, українська виконавиця Анастасія Кумейко, яка раніше співала в групі Nikita, а нині виступає під сценічним псевдонімом DJ Nana, приголомшила незвичайним вбранням.

Дівчина поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися відео, проскролльте вниз). Настя з'явилася в білому платті-вишиванку з червоним орнаментом. Волосся у неї укладені з косою і стрічками в українському стилі. Доповнив Образ яскравий макіяж, особливо прекрасні димчасті очі, надають якусь загадковість. По всій видимості, в кадрі відображена примірка і "підгонка" вишиванки. Поруч зі знаменитістю знаходиться молодий чоловік, який поправляє вбрання і доводить все до досконалості.

"Magic process ✨" (з англ. "чарівний процес"), - написала під відео Кумейко.

"Красива ! Нашенская 😃 і руками так зробила...😆 тільки коня не зупиняйте😃😃😃", - пишуть в коментарях художник.

Всього лише за годину ролик встиг зібрати понад 2000 лайків.

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