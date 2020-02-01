Вікторія Смеюха з дуету «Неангели» засвітила ідеальні форми в мереживному топі під час відпочинку за кордоном

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Їжа була, є і буде самим підступним насолодою людства! Коли ви їсте – ви добреете?» - поцікавилася вона.

На опублікованому знімку Смеюха позує на камеру в одному мереживній топі, демонструючи розкішний бюст, під час романтичної вечері. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів мережі.

«Не вмію зупинитися. Тому ненавиджу є», «красуня», «Ви без макіяжу ще прекрасніше», «вогонь!», «Здається, у кого-то серйозний настрій на вечір)», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома українська співачка Вікторія Смеюха, солістка групи "Неангели", показала жаркі фото з відпочинку

На першому знімку Вікторія позує в жовто-синьому купальнику на тлі моря. Вона підняла одну ногу, а руки розставила в різні сторони. Образ Смеюха доповнила стильними окулярами. Волосся у співачки були розпущені. На другому знімку Вікторія вже показує свої ласти, теж жовто-сині. Можна побачити, що вона стоїть на якийсь човні з довгим носом. Ще на одному знімку Смеюха показала себе більш крупним планом і підняла руки, піднявши два пальці вгору. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Не треба паніки, адже ми не в Титаніку ... В перші дні перебування мені особливо хотілося заявити про свої плани, заодно і блиснути в купальнику з квітами нашого рідного прапора України. Ділюся з вами сонцем, а за вікном суцільна сірість", - написала Смеюха під фото.

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