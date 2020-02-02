Переможниці шоу "Танці з зірками 2019" Ксенії Мішиной знову довелося коментувати стосунки з Володимиром Остапчуком

Мішина вже вдруге прокоментувала чутки про роман з іншим учасником шоу "Танці з зірками", телеведучим Володимиром Остапчуком. Зірка стверджує, що чутки про роман - це вигадка.

"Це лише літери і все! Немає фотографій, нічого. Це дуже смішно. Мені здається, що глядач все це розуміє, що це просто жовта преса, дивна інформація. Звідки, для чого і чому, я взагалі не розумію", – розповіла Ксенія Мішина.

Актриса також розповіла, що після того, як у ЗМІ поширилися чутки про роман вона написала Володимиру Остапчуку.

"Я просто кинула в Instagram скрін, і він такий: "Ха-ха-ха", і все. Він навіть нічого не прокоментував, тільки мені прислав смайлики", – додала Ксенія Мішина.

Нагадаємо, що телеведучий Володимир Остапчук нарвався на гнів у соцмережах через скандальні висловлюваня про стосунки з колишньою дружиною.

Остапчук прокомметировал інтерв'ю своєї колишньої дружини Олени Войтенко, яка розповіла про численні зради чоловіка, які призвели до розлучення.

Володимир Остапчук у відповідь написав окремий пост в Instagram, де висловив свою позицію.

За його словами, колишня дружина зважилася на скандальне інтерв'ю через жіночі образи і злість.

"Для мене так само, як і для вас стало повним шоком це відео. Я ніколи не хотів би, щоб особисті стосунки двох людей обговорювала вся країна. Всі ці 5 місяців до сьогоднішнього дня я не поширювався з приводу нашого розлучення і досі вважаю, що від такого повороту найбільше постраждають наші милі дітки", - підкреслив він.

У відповідь на звернення Остапчуку надійшло безліч гнівних коментарів як і від передплатників так і від інших учасників Танців з зірками.

" И тут решил распиарить себя!!!! Ну ты и шоумен конечно!!! Да ты Вова Человек-гавно года, а не шоумен года!!!! Есть есть такой приз - забери его себе", - написала Ілона Гвоздєва.

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