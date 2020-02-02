Українська співачка Вікторія Смеюха з дуету «Неангели» закидала мережу яскравими фото, зробленими під час відпочинку за кордоном

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

На новому фото Вікторія позує в прозорому довгому сарафані блакитного кольору на тлі блакитного океану. Вбрання відмінно підкреслює струнку фігуру співачки, яка для пікантності кадру підняла руки вгору. При цьому вітер розвіває довге волосся дівчини.

Артистка вирішила цього разу не тільки приємно здивувати шанувальників яскравими кадрами, але ще й поділитися своїми думками щодо сьогоднішнього дня, який отримав назву унікальний дзеркальний день. На думку Смеюхі, чоловікам і жінкам 02.02.2020 відкриються неймовірні можливості втілювати мрії в реальність.

«Але саме жіноча енергія зросте в рази...💯! Сьогодні можна і потрібно дуже продуктивно мріяти, планувати свої справи.☑️ Навіть якщо зараз вас охоплює апатія, а сили на нулі, скоро все ЗМІНИТЬСЯ😍!!! Занурюйтеся в свою мрію так, начебто вже тримаєте в руках свою «птаха щастя», - написала вона.

В коментарях фолловери вже встигли залишити кілька захоплених відгуків.

«Морська Богиня», «Красотуля, Сонечко наше!!!! 🥰❤️❤️❤️❤️Обожнюю, Люблю!!!!!», « Ти найкрасивіша», - пишуть люди.

Як повідомлялося раніше, Вікторія Смеюха показала жаркі фото з відпочинку.

Вікторія попозувала т у жовто-синьому купальнику на тлі моря. Вона підняла одну ногу, а руки розставила в різні сторони. Образ Смеюха доповнила стильними окулярами. Волосся у співачки були розпущені.

"Не треба паніки, адже ми не в Титаніку ... В перші дні перебування мені особливо хотілося заявити про свої плани, заодно і блиснути в купальнику з квітами нашого рідного прапора України. Ділюся з вами сонцем, а за вікном суцільна сірість", - написала Смеюха під фото.

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