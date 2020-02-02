Українська співачка Аліна Гросу розповіла, що вірить у магію чисел.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. На фото співачка з'явилася в елегантному білому платті, яке ззаду виявилося розстебнутим до талії. Таким чином Гросу оголила свою спину. Дівчина зазначила, що 2 лютого – чарівний день, тому потрібно загадати бажання.

«Кажуть, що якщо загадати бажання, воно обов'язково збудеться. Особливо якщо це відбудеться о 2 годині 2 хвилини. Я тут одна така, яка вірить в казки?», - зазначила артистка.

Гросу додала, що сьогодні потрібно думати тільки про хороше, тому що всі думки в цей день матеріальні. Вона зізналася, що вже почала думати про найзаповітніші мрії. За її словами, вона завжди загадує бажання на Новий рік, в День народження, а також, коли проїжджає під красивим мостом або коли годинник показує однакові цифри.

Фоловери співачки похвалили її за зовнішній вигляд.

«Аліна, ти Прекрасний Ангел з небес!», «Вау яка ж ти красива», «Яка витончена у Вас душа», - пишуть шанувальники артистки.

Додамо, що 2 лютого 2020 року – це дзеркальна дата, в якій повторюється комбінація з цифр 0 і 2. Астрологи вірять, що такі дати володіють не тільки красою, але й особливою силою. Саме тому на схожі дати планують різні заходи, в тому числі весілля. Також астрологи радять у цей день загадувати бажання.

Відзначимо, що в 2020 році буде ще кілька красивих дат, придатних для весіль і загадування бажань. Наприклад, 20.02.2020 і 10.10.2020.

Аліна Гросу – українська співачка, яка стала артисткою в 4 роки. Українцям вона найбільше запам'яталася завдяки пісні «Бджілка». У дорослому віці Гросу оновила свій музичний стиль та імідж, поставши перед шанувальниками у новому амплуа.

Нагадаємо, що Аліна Гросу спантеличила сумним виглядом в зимовому образі: "Після весілля в очах один смуток".

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