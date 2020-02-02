Онука відомого російського актора Михайла Боярського Катерина показала серію нових кадрів

Катерина в цей раз позувала в чорній майці і чокере. Кадри вийшли дуже соковитими, так як Боярська наділу обтягуючу майку, а шостий розмір дав про себе знати. Образ онука актора доповнила розпущеним волоссям. На тлі можна побачити штору і стіну, а також частина меблів. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити кілька сотень лайків і залишили трохи коментарів:

"Богиня краси", "Гарна дівчинка", "Шикарна", "Чорне підкреслює".

Раніше ми повідомляли, що онука Дартаньяна всієї Русі Михайла Боярського Катерина порадувала шанувальників черговою порцією гарячих фото.

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала знімки, на яких позує в тісному чорному скороченому топіку і чорних джинсових шортах.

Дівчина виглядає на знімках абсолютно задоволеною життям, а її пишний бюст, який насилу утримує тканину, так і привертає погляди шанувальників.

Як відомо, Катерина – перша дитина в сім'ї Сергія Боярського, який зараз є депутатом Держдуми. Про дитинство дівчини відомо мало. Наприклад, ЗМІ писали, що вона навчалася за кордоном, однак сама Катя розповідала, що в шкільний час за межі Росії виїжджала тільки на пару тижнів вчити іноземну мову.

Повідомлялося, що фігуриста онука Боярського вийшла на балкон і подратувала соковитими формами.

В сім'ї російського Д’Артаньяна Михайла Боярського з'явилася ще одна зірка. Нею стала 20-річна онука Катерина, особу якої останнім часом все активніше обговорюють в інтернеті.

Дівчина завела сторінку в Instagram, на якій з великим задоволенням хвалиться тим, чим нагородила її природа – значною грудьми.

Нагадаємо, внучка Боярського облягла пишні форми тісним топиком, росіяни не стрималися

А ще Politeka писала, що пишногруда онука Боярського виставила всю свою красу напоказ

Також Politeka повідомляла, що онука Боярського без особливих ніяковіння показала груди



