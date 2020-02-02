Відома українська співачка Ані Лорак показала новий образ в бежевому кольорі

На фото Лорак позувала в піджаку і штанях. Образ доповнила Кароліна чорним топом, який було видно, так як верхній одяг співачка не застебнула. Артистка вирішила цього разу не збирати волосся у хвіст, а просто залишила їх спереду. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити 75 тисяч лайків і написати багато коментарів під фото:

"Гарного і теплого вечора. Яка гарна", "Вау. Вбиваєте своєю красою! Доброго вечора, Каролін", "Нереально красива, вам дуже йдуть довге волосся", "Закохана", "Діва", "Шикарна Діва", "Яка краса".

Раніше ми повідомляли, що популярна українська виконавиця Ані Лорак подратувала шанувальників відвертим вбранням, який обрала для виступу.

"… допомагала мені у створенні шоу світового рівня. Більше 35 000 глядачів стали свідками моєї історії. На їх очах здійснилась моя велика мрія!", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Лорак показала нарізку зі своїх виступів. В один з моментів вона позує в надзвичайно відвертому вбранні, виставивши напоказ розкішне тіло. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Повідомлялося, що співачка Ані Лорак повернулася і захопила шанувальників новими фото в студії.

«Сумувала за вашими посмішками і теплом нашого спілкування. ✨ З нетерпінням чекаю зустрічі з вами #шоуthebest!», – сказала вона в мережі, показавши розклад майбутніх виступів в російських містах.

На фото вона позує, розмахуючи руками в легкому шифоновій вбранні отруйно-жовтого кольору. Волосся співачки гладко зачесане назад. Образ доповнюють масивні сережки під золото незвичайної форми. Красуня дивиться в далечінь, відкривши рот.

Нагадаємо, Лорак осоромилася прямо під час концерту в Росії

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