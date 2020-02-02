Известная украинская певица Ани Лорак показала новый образ в бежевом цвете

На фото Лорак позировала в пиджаке и штанах. Образ дополнила Каролина черным топом, который был виден, так как верхнюю одежду певица не застегнула. Артистка решила в этот раз не собирать волосы в хвост, а просто оставила их спереди. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить 75 тысяч лайков и написать много комментариев под фото:

"Хорошего и теплого вечера. Какая красивая", "Вау. Убиваете своей красотой! Хорошего вечера, Каролин", "Нереально красивая, вам очень идут длинные волосы", "Влюблена", "Дива", "Шикарная Дива", "Какая красота".

Ранее мы сообщали, что популярная украинская исполнительница Ани Лорак подразнила поклонников откровенным нарядом, который выбрала для выступления.

"… помогала мне в создании шоу мирового уровня. Более 35 000 зрителей стали свидетелями моей истории. На их глазах исполнилась моя большая мечта!", - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Лорак показала нарезку со своих выступлений. В один из моментов она позирует в чрезвычайно откровенном наряде, выставив напоказ роскошное тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Сообщалось, что певица Ани Лорак вернулась и восхитила поклонников новым фото в студии.

«Скучала за вашими улыбками и теплом нашего общения. ✨ С нетерпением жду встречи с вами на #шоуthebest!», – сообщила она в сети, показав расписание будущих выступлений в российских городах.

На фото она позирует, размахивая руками в легком шифоновом наряде ядовито-желтого цвета. Волосы певицы гладко зачесаны назад. Образ дополняют массивные серьги под золото необычной формы. Красотка смотрит в даль, приоткрыв рот.

Напомним, Лорак опозорилась прямо во время концерта в России

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