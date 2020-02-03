Актриса Міла Йовович народила третю дитину, дівчинку назвали Озіан

Про це розповіла старша дочка знаменитості Єва Габо Андерсен на своїй сторінці в Instagram. Також вона опублікувала фото прямо з лікарняної палати. (Щоб подивитися - проскрольте вниз)

Третя вагітність далася актрисі дуже важко. У цей час актриса набрала 22 кілограми, що негативно позначалося на її самопочутті. На щастя, пологи пройшли швидко і без ускладнень.

Йовович раніше зізналася, що всі її вагітності були божевільними. Вона завжди страшно переживала за дитину, в цей раз – теж. Можливо, страх у актриси з'явився з-за того, що в 2017 році вона пережила екстрений аборт, проносивши малюка під серцем 4,5 місяці.

«Це смішно, тому що я думала, що народити третю дитину буде також легко, як з'їсти шматок пирога. Але я дійсно нервую, тепер, коли знаю, чого очікувати!», - зізналася Йовович перед пологами.

Нагадаємо, разом з режисером Полом Андерсоном 44-річна зірка "Обителі зла" і "П'ятого елемента" вже виховує двох дочок — дванадцятирічну Еву і чотирирічну Дашиэл. Всі дівчатка з'явилися саме в цьому щасливому для Йовович шлюбі.

Раніше зірка Голлівуду була одружена з актором Шоном Ендрюсом, витримавши з них всього 1 місяць. А потім за режисером Люком Бессоном, проживши вже 2 роки. З треьим шлюбом Йовович не поспішала. З Підлогою Андерсеном вони прожили 7 років перед офіційним заміжжям. На той момент у молодих вже була дворічна донька Єва.

Зараз зірці 44 роки, а її чоловікові – 54 роки.

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