Актриса Мила Йовович родила третьего ребенка, девочку назвали Озиан

Об этом рассказала старшая дочь знаменитости Эва Габо Андерсен на своей странице в Instagram. Также она опубликовала фото прямо из больничной палаты. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

Третья беременность далась актрисе очень тяжело. В это время актриса набрала 22 килограмма, что отрицательно отражалось на ее самочувствии. К счастью, роды прошли быстро и без осложнений.

Йовович ранее призналась, что все ее беременности были сумасшедшими. Она всегда страшно переживала за ребенка, в этот раз – тоже. Возможно, страх у актрисы появился из-за того, что в 2017 году она пережила экстренный аборт, проносив малыша под сердцем 4,5 месяца.

«Это смешно, потому что я думала, что родить третьего ребенка будет также легко, как съесть кусок пирога. Но я действительно нервничаю, теперь, когда знаю, чего ожидать!», - призналась Йовович перед родами.

Напомним, вместе с режиссером Полом Андерсоном 44-летняя звезда "Обители зла" и "Пятого элемента" уже воспитывает двух дочерей — двенадцатилетнюю Эву и четырехлетнюю Дашиэл. Все девочки появились именно в этом счастливом для Йовович браке.

Ранее звезда Голливуда была замужем за актером Шоном Эндрюсом, выдержав с ним всего 1 месяц. А затем за режиссером Люком Бессоном, прожив уже 2 года. С треьим браком Йовович не спешила. С Полом Андерсеном они прожили 7 лет перед официальным замужеством. На тот момент у молодых уже была двухлетняя дочь Эва.

Сейчас звезде 44 года, а ее мужу – 54 года.

Напомним, что Мила Йовович изменилась до неузнаваемости: "Тяжело...".

Как сообщала Politeka, звезда Голливуда Мила Йовович похвасталась 12-летней дочкой-моделью: "Копия мамы".

Также Politeka писала, что беременная Йовович поразила внешностью в обычной жизни: "Ноги как у слона, все болит".