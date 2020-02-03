Мама Децла Ірина Толмацька вперше розповіла, як живе після смерті сина

Рік тому після концерту в Іжевську зупинилося серце легендарного російського репера. Децлу було всього 35 років.

Ірина Толмацкая зараз пише книгу про сина, і сподівається, що вона вийде до його дня народження, пише «Стархит».

Жінка розповіла, що стала частіше приїжджати до могили сина, коли народ зійшов.

«Він від мене і не йшов, зі мною весь час. Я завжди з ним, а він зі мною. Я встаю вранці, розмовляю з ним, можна подумати, що я якась божевільна, але мені так легше», - зізнається жінка.

Щоб якось справитися з втратою вона намагається займати весь час справами.

«Я живу зі старенькою мамою, доглядаю за нею. Вона погано чує, погано розуміє — хвороба Альцгеймера ніхто не відміняв. Мама досі не знає, що трапилося з її улюбленим онуком. Щоб не зійти з розуму, деякі п'ють, сидять на антидепресантах. А я просто намагаюся заповнити порожнечу справами: книга, колекція одягу, зараз пам'ятник ще будемо робити Кирилу», - розповіла вона.

Ірина Толмацкая додала, що онук Тоні дуже важко переживає втрату батька.

«Для нього це величезна трагедія. Він так любив Кирила... Напевно, настільки сильно тільки я його любила. У нас була особлива зв'язок: ми не могли розмовляти, але відчували один одного. Якщо щось траплялося у мене, я ділилася з ним, а він говорив: «Мамо, не переживай, все буде добре». У нас був такий девіз», - поділилася жінка.

Також вона спростувала, що її син вживав наркотики. «Все це чутки і плітки», - підкреслила жінка.

Вона додала, що у Кирила ніколи не було проблем зі здоров'ям. «Але, як сказали лікарі, хвороба серця ніяк не виявляла себе. Він багато працював, втомлювався, скаржився, що рука боліла, нога», - розповіла вона.

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