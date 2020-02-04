Співачка українського походження, колишня солістка "ВІА Гри", Віра Брежнєва, 3 лютого відсвяткувала 38 років. Пропонуємо подивитися одні з останніх, найбільш яскравих і гарячих знімків артистки
Відомо що свою популярність Віра Брежнєва (Галушка - справжнє прізвище зірки) отримала після того, як потрапила в групу "ВІА Гра", пише Рoliteka.net.
Тоді старшій дочці артистки виповнилося два рочки.
Віра виступала в групі з 2003 по 2007 рік разом з Анною Седоковою і Надією Грановською, згодом саме цей склад назвуть "золотим".
Разом тріо записало відверті кліпи і виконало пісні, які досі залишаються хітами.
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Починаючи з 2007 року Віра займається сольною кар'єрою. Зірка стала дуже успішною, адже її пісні займають перші рядки хіт-парадів і відзначаються різними преміями.
Віра знімається у фільмах і різних телепроектах, а нещодавно відкрила власний косметичний бренд. Справи у Брежнєвої йдуть вдало.
Паралельно Віра активно веде сторінку в Instagram. Її фото набирають тисячі лайків за лічені хвилини, зірку обсипають компліментами і кажуть, що вона ідеальна красуня.
Варто відзначити, що довгий час Віра Брежнєва відчувала невпевненість у собі. Незважаючи на те, що її визнали однією з найкрасивіших жінок в країнах колишнього СРСР.
У артистки була маса комплексів і вона вважала себе «гидким каченям». Однак зараз співачка стала частіше прислухатися до думки оточуючих і вважає, що це допомогло їй подолати невпевненість у собі.
Крім того, артистка зізналася, що чоловік, Костянтин Меладзе, надає їй сили. Він пише і говорить їй компліменти, піднімаючи самооцінку.
Раніше ми писали, що Костянтин Меладзе зворушливо привітав дружину з днем народження.
На сторінці Meladze Music було написано, що Віра співачка, але і амбасадор багатьох світових брендів, посол доброї волі.
Також в Instagram було розміщено фото, на якому Віра вибрала біле плаття на тонких бретелях з вирізом на спині і глибоким декольте.
Зірка обернулася до фотографа і широко посміхнулася. На обличчі Віри ніби зовсім немає макіяжу. При цьому вона тримала чоловіка, який стоїть попереду, за руку.
Нагадаємо, Брежнева в прозорому боді показала себе у всій красі.
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