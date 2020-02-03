Відома українська виконавиця Вікторія Смеюха з дуету «Неангели» похвалилася ідеальним тілом на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Руки працюють, бачать очі. Порхай як метелик, шкода як бджола!» - говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що а опублікованих кадрах Смеюха позує в надзвичайно відвертому вбранні, виставивши напоказ просто бомбезні форми. А це ж звернули увагу і її прихильники.

«Просто модель!», «дуже, дуже гаряче», «Красотулечка», «красива дівчина», «вогонь!», «виглядаєш сексі», «чарівна», «фігура – відпад», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома українська співачка, учасниця дуету «Неангели» Вікторія Смеюха вразила вибором вбрання для виступу. Знімками дівчина поділилася в Instagram.

«Хвиля корпоративів та святкових ярмарків вже накрила більшість людей і нас (за доброю традицією;) Вже завтра ми будемо говорити «в минулому році» і плутатися 2019 або 2020 зараз рік.:))) Це супер-привід згадати найважливіші події року, що минає, і подякувати себе за виконану роботу», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах видно виступ гурту на сцені. Як можна помітити, Віка Смеюха і Слава Камінська виступають у відвертих прозорих шатах, які ефектно підкреслюють їх форми.

«Шикарна», «розумник, Вікторія», «чітка дівчинка», «яка краса», «чудово виступила!», - пишуть вони.

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