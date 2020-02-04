Навесні цього року британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл повністю складуть з себе повноваження і переберуться в Канаду

Питання охорони у новій державі досі обговорюється. Канадці виступили проти того, щоб оплачувати послуги для герцогів Сасекских. І це не дивно, адже послуги 15 офіцерів Скотленд-Ярду, а також місцевих поліцейських, які повинні забезпечувати безпеку Гаррі і Меган, коштують дуже дорого.

Раніше утримання охорони обходилося в один мільйон доларів, пише The Sun. Тепер же після переїзду полісмени, надіслані в тривале відрядження, і місцеві поліцейські обійдуться від 4 до 7,5 мільйонів доларів.

Охоронці працюють по два тижні поспіль (позмінно).

Крім того, поліцейські з Британії скаржаться на Сасексів, які поводиться з ними, як з прислугою, адже їх просять виконувати різні доручення, зокрема відправитися по магазинах або забрати замовлення з кафе.

Нещодавно папараці сфотографували охоронців, коли вони йшли з пакетами, замовленими Гаррі і Меган.

Поліцейські обурені повидением знаменитої пари, яка вважає їх лакеями.

Джерело зарубіжного видання впевнений, що охорона повинна знаходитися поруч з об'єктами, адже мало що може трапиться саме в той момент, коли поліція буде на побігеньках.

Нагадаємо, нещодавно журналісти спіймали Меган Маркл в канадському Ванкувері, де пара знімає особняк. Вона з сином Арчі і двома собаками - лабрадором на прізвисько Оз і бігль Гаєм - вийшла на прогулянку.

Дружину принца супроводжувало двоє офіцерів з королівської охорони. Вони знаходилися на відстані від Меган, але фотографам вдалося їх зняти.

В цей же день в канадському аеропорту помічений принц Гаррі. Він прилетів в Канаду рейсом British Airways. На той момент принц не бачив сина вже близько двох тижнів.

Раніше ми писали, що після оприлюднення фото Гаррі і Меган звинуватили канадських папараці в харасменті.

Герцоги відправили офіційне попередження особливо безсовісним фотографам: більше чекати Меган в безлюдних парках не можна, інакше «буде вжито заходів».

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

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