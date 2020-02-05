Володарка титулу "Міс Україна 2018" Леоніла Гузь позувала в дуже короткому вбранні

Модель опублікувала знімок, на якому показала свої ідеальні форми, пише Politeka.net.

Зірка була, ймовірно, в чорному боді, яке виділило розкішні груди Гузь та її тонку талію.

Поверх неї був незвично одягнений піджак. Модель засунула руку в один рукав. Наряд вона підв'язала на талії чорним поясом з написом. Надітий таким чином піджак ледве приховував, тому Леоніла засвітила зайве, просто: "Ну, нічого собі!".

На ногах дівчини красувалися масивні черевики, білі шкарпетки.

Макіяж з акцентом на очі завершив образ.

Модель широко розставила ноги і дивилася вбік.

Судячи з напису: "#backstage", представлене фото було зроблено під час однієї з фотозйомок.

За дев'ять годин пост зібрав понад 1000 лайків. Користувачі мережі, в основному, залишили під записом смайлики і всього кілька інших коментарів.

"💣💥 Шикарний образ 🖤🌹", - написав один з користувачів.

Раніше ми писали, що Леоніла Гузь позувала, сидячи на краєчку крісла одного із закладів.

Модель вибрала для виходу коротку блискучу сукню з великим декольте.

Дівчина розкинула свої стрункі рівні ніжки в червоних черевиках. Завершили її ідеальний образ аксесуари і сміливий макіяж.

За 10 годин пост Леоніли прокоментували багато користувачів, а понад 4000 поставили оцінку "Подобається".

Нагадаємо також, що Леоніла Гузь прикрила оголені груди руками під час зйомки.

Також вона стояла в прозорих колготах в сітку, і у хустинці на стегнах з бахромою.

На обличчі моделі видно яскравий макіяж, волосся своє знаменитість розпустила і пронизливо дивився в камеру.

Фоловерам дуже сподобався такий ефектний кадр української красуні і вони завалили її компліментами.

Раніше ми писали, що Леонілі Гузь виповнився 21 рік, і тому вона вирішила показати фото, на якому красується в шкіряному костюмі. При всьому при цьому, артистка засвітила нижню білизну на фото - в кадрі воно виглядало, як запланований елемент зухвалого образу моделі.

Нагадаємо, спокуслива Міс Україна роздяглася і розставила ноги на камеру

А ще Politeka писала, що Міс Україна в жаркій позі без одягу звела з розуму чоловіків

Також Politeka повідомляла, що спокуслива Міс Україна в білому білизна подратувала чоловіків