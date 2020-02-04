Слава показала новий імідж під час концерту, нарвавшись на хвилю критики

Українська співачка, учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників

Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео, інформує Рoliteka.net.

Після завершення відпочинку з дітками артистка вирушила додому і стурбувала шанувальників заявою. Як з'ясувалося, Слава захворіла разом з дітьми, тому змушена була відвідувати лікарню, здавати аналізи і турбуватися про стан малюків.

Коли з хворобою було покінчено, зірка відновила ведення профілю в Instagram і встигла здивувати цілої порцією пікантних фото і відео. Приміром, Слава вже представила яскравий знімок з концерту, на якому була присутня в червоній сукні з глибоким декольте.

Причому розуміючи, що під новими кадрами обов'язково отримає хвилю критики від користувачів мережі, артистка залишила досить їдкий коментар:

«Мій Instagram, хочу і кривляюся 😂 і не вдавайте розумних там писані красуні 🤣», – написала зірка.

Зазначимо, раніше ми писали, що Слава Камінська вирішила відпочити разом з дітьми в теплі краї, щоб відпочити і набратися сил перед робочими буднями. Час відпочинку, підійшло до кінця, тому зовсім нещодавно вона показала милий знімок з аеропорту на якому позували її син Леонард і дочка Лаура. Пізніше з'ясувалося, що діти захворіли, причому більше за всіх постраждав син співачки.

Сама Камінська повідомила про це в Instagram і розповіла, як проходить лікування. Після Слава вирішила показати себе в домашньому вигляді під час поїздки в лікарню.

На показаному кадрі Слава позувала разом з батьком, чим немало здивувала мережу.

Ось що написали користувачі з приводу побаченого:

«Згоден ! Шалено швидко летить час!!! Мені тільки позавчора було 22 !!!», «Неймовірно швидко...»,, «Я думала, що Слава схожа на маму , але я помилялася....на папу ❤️», «❤ Красиві ❤», «Як Лаура схожа на дідуся...😍», «Турботлива дочка батька в Добробут привела!!! Ви молодець!!! 💙».

Нагадаємо, Слава Камінська серйозно захворіла і вразила зовнішнім виглядом

А ще Politeka писала, що Слава Камінська серйозно захворіла і вразила зовнішнім виглядом

Також Politeka повідомляла, що Камінська приголомшила вагітним фото без білизни, на таке зважиться не кожна