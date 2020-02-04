Нещодавно пластичний хірург, колишній чоловік зірки з групи "Неангели" Слави Камінської, Едгар, засвітився з красунею

Новою обраницею чоловіка стала арт-директор дизайнера Жана Грицфельдта, Ольга Багата. Про це пише Politeka.net з посиланням на програму «Зірковий шлях» на каналі «Україна».

Відомо, що Камінський розлучився з артисткою в минулому році. У шлюбі у пари народилося двоє дітей.

І ось у Едгара - нові відносини. Ольга Багата розповіла, що перший крок у стосунках зробив саме хірург.

За словами жінки, Камінський завжди чинив, як справжній і гідний чоловік. Колишній чоловік Слави, завоював серце Ольги і робив все, щоб відносини розвивалися.

"Тому він свого домігся. І продовжує це робити кожен день», - розповіла Багата телеканалу "Україна".

Ольга вже навіть познайомилася з дітьми коханого: сином і дочкою, Леоном і Лаурою.

До речі, у арт-директора, теж є син.

Таким чином, у пари троє дітей.

"Ми взагалі дуже любимо дітей один одного. Бо сім'я - це найголовніше», - поділилася Ольга.

Є люди, які переживають, як реагує на нову кохану Слава. Однак Ольга поспішила заспокоїти. Як вона зазначила, у обох хороші відносини.

"Це ж мама дітей і колишня дружина, тому це велика повага у мене до всієї сім'ї», - повідомила Багата.

Нагадаємо, Камінського з новою коханою помітили на гірськолижному курорті.

Фото і відео з'явилися і в аккаунті Ольги Багатої, з якою він подорожував.

Раніше ми писали, що пластичний хірург розкрив правду про розлучення зі Славою Камінською. За його словами, виною всьому стали ревнощі вже колишньої дружини.

Як зазначив чоловік, він не міг сконцентруватися на майбутніх операціях, через те, що переживав по скандалам вдома.

"Неможливо відокремити одне від іншого. Якщо люди живуть один з одним, має бути довіра», – розповів він.

Також ще однією причиною розлучення стала мета Слави вдосконалювати своє тіло.

«Вона хотіла збільшити груди, змінити ніс, губи, я був проти цього, казав ні, це було табу", - зазначив хірург.

Нагадаємо, зухвала Камінська перетворилася в небезпечну брюнетку, вразивши виглядом.

Як повідомляла Politeka, Слава Камінська кардинально змінила імідж.

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