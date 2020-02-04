Відома українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко показала новий образ у дублянці

На фото Регіна вже позує в зимовому одязі, так як повернулася додому з моря. В цей раз Тодоренко наділу дублянку, довге плаття і чоботи. На тлі можна побачити різдвяний автомобіль, а поруч зі співачкою видна велика сумочка. Також можна помітити навколо сніг. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Не вважайте мій пост за хвастощі! Просто, сидячи на Мальдівах під палючим сонцем, зрозуміла , що дуже скучила за чоловіка, зими та своєї нової дублянці", - написала Тодоренко.

Фанати встигли за годину поставити близько 50 тисяч лайків. Але багато хто не сприйняли пост Регіни, так як порахували його рекламою дублянки:

"Реклама", "Як добре, коли немає дублянки! Можна спокійно сидіти на Мальдівах і не нудьгувати!", "Кожен заробляє як може. Не вибачайтеся )", "Просто потрібно писати рекламний пост, ось і думки про шубі ))", "Так ніхто і не приймає за хвастощі , всі приймають за рекламу;)", "Розуміємо, приймаємо просто як за термінову рекламу".

Повідомлялося, що Регіна Тодоренко, яка давно живе і будує кар'єру в Росії разом з дитиною і чоловіком, здивувала шанувальників незвичайним кадром.

цього разу Тодоренко, кілька годин тому спантеличив заявою про 24-годинний переліт на відпочинок, здивувала знімком з відпочинку.

Так, за словами Регіна, вона вирішила долучити сина до постійних поїздок, і він вже може похвалитися значним списком відвіданих країн. Прийшла пора додати туди ще одну - Регіна полетіла з малюком до Індійського океану на Мальдіви.

На сторінці в Instagram вона показала новий кадр, вже прибувши на місце відпочинку і похвалившись видом чистого узбережжя і "дорога в Рай".

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