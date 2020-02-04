Відома українська актриса Марта Адамчук показала новий образ кофті з сіточки

На фото Березня позує в чорно-білому пальто, спідниці і кофти з сіточки. Через неї можна легко побачити спідню білизну Адамчук. Акторка доповнила образ посмішкою і елегантною укладанням волосся. На тлі можна побачити інших людей, але вони були розмиті фокусом. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити майже 300 лайків і написати кілька коментарів. Фолловери відзначили, що актриса виглядає дуже стильно і елегантно.

Раніше ми повідомляли, що зірка "95 Кварталу" Марта Адамчук опублікувала гарне чорно-біле фото в своєму Instagram.

В кадрі артистка з'явилася в сукні з великим вирізом на спині. Дівчина спустила з плечей щось схоже на халат. Хвилясте волосся зірки зібрані у хвіст. Адамчук посміхається і справляє враження щасливої жінки.

загалом, виглядає актриса чудово і дуже спокусливо.

Попереду артистки видно будівлі і безліч рослин. По всій видимості Березня позує на висоті, звідки відкривається гарний вид.

В пості зірка розповідає, як добре побути з собою наодинці. На думку артистки, це найкращий спосіб по-справжньому перезавантажитися.

Повідомлялося, що зірка "95 Кварталу" Марта Адамчук опублікувала знімок в незвичному образі.

Березня позувала з білим рушником на голові, відкривши губи. Дівчина доторкнулася пальцями до рушника, щоб додати фото ефектності.

Артистка дала насолодитися своєю натуральною красою, подивившись трохи чи не чорними очима в об'єктив.

"Як довго наше здоров'я може нас не підводити? Простий приклад: ваш білий халат буде залишатися білим настільки довго, наскільки ви будете за ним доглядати) рік я почала з спроб змінити графік в неробочі дні. Лягати раніше - підніматися раніше .. День складається значно краще. Значно ..! Будьте здоровими🤍", - написала в пості зірка "95 Кварталу".

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