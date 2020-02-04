Співачка вирішила показати себе у всій красі

Популярна українська виконавиця Гайтана показала сміливе фото в міні-сукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, зірка позує в елегантному міні-сукню, вишневого кольору. Шанувальник цікавиться у неї, хто вона за знаком зодіаку.

«Овен», - стверджує Гайтана.

Уточнимо, що висловити про ідеальному тілі кумира українці не змогли – фотографію Гайтана опублікувала у себе в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Гайтана показала новий образ в ліжку

На фото Гайтана позує в білій блузці на ліжку. Між ніг можна помітити відро з декоративною рослиною, яку в народі прозвали "заячий холодок". Співачка цього разу вирішила змінити образ і показала випрямлене волосся. Артистка дивилася прямо в кадр, що додало фото особливої емоції.

Фанати встигли поставити майже тисячу лайків. Також вони написали кілька коментарів:

"Українська Beyonce Гайана, ти шикарна співачка, шикарна вокалістка, потрібен продакшн, дуже, ти офігенна, з твоїм голос, тільки Греммі, але,,,,,, інші користуються. А ти!Заслуговуєш, висот!!", "Дуже гарне фото", "Шикарне фото".

Повідомлялося, що Гайтана розкрила кофту і посвітила ідеальним тілом на камеру.

Так, опублікованому знімку Гайтана позує з зав'язаним на голові хусткою. Співачка розкрила кофту і засвітила соковиті форми в коротенькому топі. Також можна помітити ідеальні ноги зірки.

Нагадаємо, соковита Гайтана вразила своїм достоїнством на камеру

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