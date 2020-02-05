48-річному російському телеведучому Андрію Малахову приписують роман зі світською левицею, подругою Ксенії Собчак, 49-річною Нікою Білоцерківською

В мережі не встигли толком обговорити можливу вагітність 38-річної дружини Малахова Наталії Шкулевої, як телеведучий потрапив у наступний скандал, передає Politeka.net з посиланням на соцмережі учасників "любовного трикутника" і російські ЗМІ.

Так, Шкулева підводячи результати 2019-го року, заінтригувала фоловерів, поділившись в Instagram ніжним кадром з чоловіком і підписом: "Коли тільки що дізналася, що..." Користувачі мережі відразу ж припустили другу вагітність (пара вже виховує дворічного сина).

Крім натяків на "положення" від самої Наталії, пильні шанувальники розгледіли зміни і в її зовнішності. Так, нещодавно разом з чоловіком Наталія відвідала прем'єру фільму "Кома" - дівчина вийшла в світ у просторому платті і взутті на низькому ході.

Тепер же Малахова викрили в тому, що він приділяє занадто багато уваги іншій красуні - видавцеві кулінарних книг Нікі Білоцерківській. Телеведучий активно коментує її фото в соцмережі, називаючи "Афродітою".

Білоцерківська, до речі, не стала спростовувати чутки, а підлила ще більше масла у вогонь, заговоривши про весілля. В даний час Ніка відпочиває в Індії. Під одним з останніх фото вона написала: «До єдиного слова - ПРАВДА! Худну до весільної церемонії».

Втім деякі розгледіли в словах Ніки сарказм, а інші знайшли підтвердження того, чому телеведучий такий холодний з дружиною останнім часом.

Додамо, 2 роки тому Білоцерківська розлучилася з чоловіком-мільйонером після 17 років шлюбу. В мережі ходили чутки, що її союз розпався через зради.

Раніше ми повідомляли, не відстає від Білоцерківської і її краща подруга телеведуча Ксенія Собчак, яка також дає багато приводів для обговорення. Остання примудрилася поскандалити зі своєю колишньою колегою Ксенією Бородіною в коментарях в Instagram. Красуні жарко обговорили, яке у кого майно, а також політичні "смаки" одна одної.

Нагадаємо, Собчак влаштувала росіянам скандал прямо в літаку, злили відео в мережу.

Як повідомляла Politeka, Собчак в мереживній корсеті запалила з гарячим красенем, забувши про чоловіка.

Також Politeka писала, що скандальна Собчак зважилася лягти під ніж, у клініці видали правду.