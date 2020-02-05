Відома українська співачка Гайтана розповіла про своїх параметрах, коли відповідала на питання фанатів

Гайтана на фото позувала в шкіряних штанях і чорному топі, який був зав'язаний на шиї. Образ доповнила сріблястими туфлями і чорним піджаком або чимось подібним, який звисав з руки співачки. Навколо артистки можна побачити плитку і білі куби, на одному з яких розташувалася виконавиця. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Один з фанатів задав питання Гайтані, який у неї зростання і вагу, якщо не секрет. Адже співачка дуже добре виглядає, на його думку. Артистка сказала спасибі і зазначила, що зростання у неї 162 см, а вага 58 кг.

Раніше ми повідомляли, що популярна українська виконавиця Гайтана показала сміливе фото в міні-сукню.

Так, зірка позує в елегантному міні-сукню, вишневого кольору. Шанувальник цікавиться у неї, хто вона за знаком зодіаку.

«Овен», - стверджує Гайтана.

Уточнимо, що висловити про ідеальному тілі кумира українці не змогли – фотографію Гайтана опублікувала у себе в Сторіс.

Повідомлялося, що відома українська співачка Гайтана поділилася новими фото з виступу на сцені.

На знімку знаменитість стоїть біля мікрофона в чорному з блискітками сукні. Можна помітити, що співачка забула про білизну. На знімку Гайтана посміхається і можна припустити, що артистка щаслива.

"А ви чекаєте на диво?", - підписала фото Гайтана.

Фанати встигли залишити кілька сотень лайків і коментарі під фото:

"Не те слово. Але якщо чекати, то його не станеться.", "Так", "Дуже чекаю, З наступаючим. "Схожа чимось на Тіну Тернер", "Красива. Частіше б по радіо чути і бачити по ТБ", - написали під публікацією фоловерів.

Нагадаємо, Гайтана без штанів влаштувала пікантну фотосесію в ліжку

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