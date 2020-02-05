Відома українська співачка Санта Дімопулос, колишня солістка групи ВІА Гра, показала себе без одягу і з великим вагітним животиком

На фото Санта позує в одному рушник на голові, яке звичайно так зав'язують після душу, а також простирадлі, яке подвязала на поясі, щоб приховати інтимні місця. Груди Дімопулос вирішила прикрити руками. Образ співачка доповнила прикрасами на шиї і великими сережками. На фото можна добре розглянути вагітний живіт артистки. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мамский пост. Чоловікам раджу ретируватися відразу", - відразу попередила співачка.

Санта під фото розповіла про проблему. У неї після пологів пропадало молоко відразу після того, як вона починала знову займатися спортом. При цьому в обох випадках це відбувалося при різних навантаженнях.

Фанати встигли поставити більше п'яти тисяч лайків і написати безліч коментарів з співчуттям чи поради по годівлі грудних дітей.

Раніше ми повідомляли, що Українська співачка Санта Дімопулос, яка була учасницею групи "ВІА Гра", опублікувала нове фото з дочкою.

На одному з останніх знімків Санта позує в блакитному купальнику, який ідеально підкреслив її форми. Крім того, після недавніх пологів знаменитість виглядає шикарно, а її прес розкішний.

Завершили образ української знаменитості окуляри і пов'язка на голові.

Санта з дочкою стояли біля басейну, дівчина підняла дитину і вони один одному широко посміхнулися.

Повідомлялося, що Санта Дімопулос опублікувала відео, на якому виглядає зовсім інакше, ніж на фото в инстаграме.

Відео з викриттям зовнішності екс-ВІА Гри Санти Дімопулос після пологів вона опублікувала сама в розділі Stories.

Нагадаємо, екс-ВІА Гра похвалилася ідеальним пресом після пологів

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