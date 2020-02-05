Відома українська співачка Аліна Гросу показала знімок, де вона маленька в церкві

На знімку Аліна позує в білому одязі і з великим бантом на голові. Поруч можна побачити двох жінок з зав'язаними хустками на голові, також в білому одязі. Можна помітити і попа з великою бородою, який стоїть поруч. Якість фото досить слабке, але воно й зрозуміло, адже його зробили 20 років тому. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити опублікований знімок, як і написати коментарі. Все із-за того, що він розміщений в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що Українська співачка Аліна Гросу розповіла, що вірить у магію чисел.

На фото співачка з'явилася в елегантному білому платті, яке ззаду виявилося розстебнутим до талії. Таким чином Гросу оголила свою спину. Дівчина зазначила, що 2 лютого – чарівний день, тому потрібно загадати бажання.

«Кажуть, що якщо загадати бажання, воно обов'язково збудеться. Особливо якщо це відбудеться 2 години 2 хвилини. Я тут одна така, яка вірить в казки?», - зазначила артистка.

Повідомлялося, що співачка Аліна Гросу показала фігуру в облягаючому одязі.

Так на нових опублікованих Аліною кадрах з сториз, вона позує в насиченого кольору бордо сукню з витонченим бантом в районі талії і значним V-подібним декольте. Артистка відправилася за покупками і запитала у своїх фоловерів, купувати їй платтячко чи ні.

Артиска вийшла на прогулянку з пишною укладанням і при макіяжі, варто також відзначити, що наряд який приміряла Гросу, дуже їй личить. На ручках артистки також виднівся стильний манікюр.

Нагадаємо, Гросу облягла принади тонкою тканиною і показала себе з усіх ракурсів

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