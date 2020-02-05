Відома українська співачка Світлана Лобода вирішила подражнити підписників новими відвертими кадрами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, співачка в облягаючому фіолетовому купальнику позує на камеру і куди йде. У якийсь момент вона нахиляється, демонструючи розкішні форми. Доповнює образ зірки елегантне намисто.

При цьому прихильники Лободи залишилися безмовні – кадри співачка викинула у себе в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку шанувальників.

Фізичні навантаження та постійні концерти позитивно позначаються на зовнішньому вигляді Світлани. Свою підтягнуту фігуру вона демонструє як у кліпах, так і на сцені, де виступає в досить відвертих вбраннях. Втім, співачка любить і відпочити, що показала сьогодні в Instagram на своїй сторінці.

Так, Лобода показала чуттєве знімки, зняті на березі моря біля невеликої пляжної «вежі». Світлана стоїть в леопардовому монокіні, що підкреслює її струнку фігуру, а на плечі у виконавиці – груба чорна куртка-косуха. Волосся діви розпущені без будь-яких укладок.

Шанувальники тут же взялися коментувати новий пост, адже постать і підписи під світлинами від зірки не залишають нікого байдужим.

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