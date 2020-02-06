"Для всього світу він був легендою"

На 104 році життя не стало легендарного актора Кірка Дугласа. Про це повідомив його 75-річний син, не менш відомий актор Майкл Дуглас

Як передає Politeka.net, про те, що батька не стало, Майкл Дуглас повідомив 5 лютого виданню "People".

«З великою печаллю я і мої брати оголошуємо, що Кірк Дуглас покинув нас сьогодні у віці 103 років... Для всього світу він був легендою, актором з золотого століття кіно, який дожив до його золотих років, гуманістом, чия прихильність до справедливості, в яку він вірив, встановлює стандарт для всіх нас», - поділився Дуглас-молодший.

Серед найбільш відомих фільмів, у яких знімався Кірк Дуглас, «Спартак», «Сім днів у травні», «Горить Париж?», «Круті хлопці», «Лють», «Жага життя». Син назвав його "легендою, актором з золотого століття кіно в Голівуді".

"Життя Кірка була хорошим, і він залишив у кіно спадщину, яка збережеться для майбутніх поколінь, і історію як відомого філантропа, який працював, щоб допомогти громадськості та принести мир на планету, - додав Майкл. - Дозвольте мені закінчити словами, які я сказав йому в останній день народження і які завжди будуть залишатися правдою. Тато, я так тебе люблю і дуже пишаюся тим, що я твій син".

Відзначимо, за всю свою кар'єру Кірк Дуглас лише один раз був удостоєний «Оскара». У 1996 році йому вручили нагороду за 50-річний внесок у кінематограф. На сьогодні він займає 17-й рядок у списку Американського інституту кіномистецтва серед найвеличніших чоловіків-легенд екрану класичного голлівудського кіно.

Крім акторства, Дуглас написав десять романів і мемуарів.

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