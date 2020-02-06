Поп-зірка Мадонна втрутилася в скандал, пов'язаний з принцом Гаррі та його дружиною Меган Маркл

Відомо, що в січні цього року подружжя заявило, що складає з себе повноваження, пише Рoliteka.net. Крім того, пара вирішила перебратися з Великобританії в Канаду.

Дана новина досі обговорюється громадськістю. І ось нещодавно Мадонна звернулася до герцогів Сасекських.

Знаменитість запропонувала парі переїхати в апартаменти на Манхеттені в Нью-Йорку, адже, на думку артистки, в Канаді нудно.

Відповідне відеоповідомлення зірка опублікувала у своєму Instagram.

"Я дозволю їм орендувати мої апартаменти в районі Central Park West. Там дві спальні і кращий вид на Манхеттен. І просто неймовірний балкон - він переважує взагалі все інше!", - сказала зірка.

Також Мадонна додала, що це буде оборудкою століття і "Букінгемський палац навіть поруч не стояв".

"Мій краєвид у сто разів краще, і немає купки хлопців у гігантських хутряних шапках", - сказала співачка.

Нагадаємо, вартість охорони та запрошених полицейких з Скотленд-Ярду - від 4 до 7,5 мільйонів доларів.

Канадці виступили проти того, щоб оплачувати послуги для герцогів Сасекських з бюджету.

Варто відзначити, що поліцейські з Британії скаржаться на Сасексів, які поводяться з ними, як з прислугою, адже їх просять виконувати різні доручення, зокрема відправитися по магазинах або забрати замовлення з кафе.

Недавно папарацці сфотографували охоронців, коли вони йшли з пакетами, замовленими Гаррі і Меган.

Раніше ми писали, що Меган Маркл буде працювати ведучою на реаліті-шоу на Netflix. За інформацією журналістів, жінка буде брати участь в канадському шоу «I Do, Redo».

Герцогиня буде допомагати своїй подрузі Джесіці Малроні планувати другу весільну церемонію для пар, у яких перша була невдалою через трагедію.

Нагадаємо також, що королева планує позбавити пару посади послів молоді країн Співдружності. Послом Гаррі призначили незадовго до його весілля. Пізніше ці обов'язки розділила з ним Меган Маркл.

Пара зобов'язалася налагоджувати стосунки між молодими людьми і лідерами Співдружності.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

Як повідомляла Politeka, принц Гаррі і Меган Маркл приголомшили рішенням, королева в люті.

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