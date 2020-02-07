Екс-солістка "ВІА Гри", дружина співака Валерія Меладзе, Альбіна Джанабаєва, опублікувала яскравий знімок в Instagram

Знаменитість позувала в м'якому коричневому кріслі, притримуючи голову рукою, пише Politeka.net.

Красуня вбралася в блакитний костюм з цікавим принтом. Вбрання не тільки підкреслило красу очей Джанабевоъ, але і її бездоганну фігуру. Ідеальна тонка талія і пишні груди проглядається крізь костюм. Крім того, помітні і стрункі ніжки.

Зачіска Альбіни відкриває красиве обличчя зірки. На першому фото вона сидить і посміхається, дивлячись вдалину.

На другому - Альбіна закинула ногу на крісло, а на неї поклала руку.

Посмішка вже не була така промениста, як на першому знімку, але зірка все одно виглядає чудово.

Очі Альбіни виблискують з-під довгих чорних вій на обох знімках. А образ завершують красиві сережки.

"Вздовж вулиці метелиця мете, а що у вас сьогодні 💙🤍❄️🌨??", - підписала знімок Альбіна.

За три години пост зірки зібрав понад 4000 лайків та багато коментарів.

"Прекрасна😍😍😍 приголомшливі фото🔥😻", "які прекрасні фото😻 Альбиночка, Ви шикарні❤️😻

сьогодні вперше за два місяці випав сніг, хоч небагато, але хоч щось😂", "Дуже пасує колір ! Неймовірно красива ♥️", "Яка ви красива жінка💐👍!!!!", "А у нас 🌞", "Красива і смілива дорогу перейшла , і влаштувала своє життя. Ви мені подобаєтеся, Ви дійсно красива, і це Ваше життя👍", "Такої другої немає. Королева", "Красуня,моя улюблена.І дуууже приємно, що землячка😌", "Гарною бути не заборониш👏👏❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, нещодавно Альбіна Джанабаєва постала в лосинах, і спортивному топі, а також з зібраними волоссям. Жінка з далекого ракурсу показала, як володіє своїм тілом.

На гумових канатах, артистка "виверталася" як завгодно і взагалі показала, на думку багатьох її фанів, "чудеса гнучкості", не всі, правда, поділяють таку оптимістичну думку - були й такі серед фоловерів артистки, які вирішили, що Альбіна не гнучка взагалі.

"Не сидимо на місці, і навіть не стоїмо", - написала співачка.

Нагадаємо, гаряча блондинка з ВІА Гри ледве втримала свої "персики" у жаркому топі

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