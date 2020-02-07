Экс-солистка "ВИА Гры", жена певца Валерия Меладзе, Альбина Джанабаева, опубликовала яркий снимок в Инстаграм

Знаменитость позировала в мягком коричневом кресле, придерживая голову рукой, пишет Politeka.net.

Красотка нарядилась в голубой костюм с интересным принтом. Наряд не только подчеркнул красоту глаз Джанабевой, но и ее безупречную фигуру. Идеальная тонкая талия и пышная грудь проглядывается сквозь костюм. Кроме того, заметны и стройные ножки.

Прическа Альбины открывает красивое лицо звезды. На первом фото она сидит и улыбается, смотря вдаль.

На втором - Альбина закинула ногу на кресло, а на нее положила руку.

Улыбка уже не была столь лучезарная, как на первом снимке, но звезда все равно выглядит великолепно.

Глаза Альбины сверкают из-под черных длинных ресниц на обоих снимках. А образ завершают красивые серьги.

"Вдоль по улице метелица метет, а что у вас сегодня 💙🤍❄️🌨??", - подписала снимок Альбина.

За три часа пост звезды собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"Прекрасная😍😍😍 потрясающие фото🔥😻", "какие прекрасные фото😻 Альбиночка, Вы шикарны❤️😻

сегодня впервые за два месяца выпал снег, хоть немного, но хоть что-то😂", "Очень идёт цвет ! Невероятно красивая ♥️", "Какая же вы красивая женщина💐👍!!!!", "А у нас 🌞", "Красивая и смелая дорогу перешла , и устроила свою жизнь. Вы мне нравитесь, Вы действительно красивая, и это Ваша жизнь👍", "Такой второй нет. Королева", "Красавица,моя любимая.И ооочень приятно что землячка😌", "Красивой быть не запретишь👏👏❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, недавно Альбина Джанабаева предстала в лосинах, и спортивном топе, а также с собранными волосами. Женщина с дальнего ракурса показала, как владеет своим телом.

На резиновых канатах, артистка "выворачивалась" как угодно и вообще показала, по мнению многих ее фанов, "чудеса гибкости", не все, правда, разделяют такое оптимистическое мнение - были и такие среди фолловеров артистки, которые решили, что Альбина не гибкая вообще.

"Не сидим на месте, и даже не стоим", - написала певица.

Напомним, знойная блондинка из ВИА Гры еле удержала свои "персики" в жарком топе

А еще Politeka писала, что роскошная экс-ВИА Гра засветила аппетитные формы в прозрачном наряде

Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением