Оля не стрималася і показала, яка у неї дочка красуня

Відома українська телеведуча Оля Фреймут вирішила більше не приховувати обличчя дочки Євдокії від громадськості

На фото Оля позує крупним планом, а на руках можна побачити дитину. Обидві вони дивляться в бік від камери. Фото було зроблено чорно-білим. На задньому фоні можна побачити багато різних речей, які зовні можуть нагадувати захаращеність або навіть бруд. Фреймут в цей раз вирішила показати себе з розпущеним волоссям. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити майже 30 тисяч лайків за шість годин, а також написали безліч коментарів під фото:

"Великої удачі, міцного здоров'я, щастя і добробуту вам і вашій родині..", "А як ви кличете дочка ласкаво?", "Чим керувалися? Коли давали дочці ім'я?", "Скільки це років тому, а на поточний момент яка вона?", "Татова копія", "Яка ж ви шикарна", "Так брудно в квартирі, жах", "Ув. Ольга, а перевірити пологовий будинок, де народжували, або все одно".

Раніше ми повідомляли, що відома українська телеведуча Оля Фреймут показала постільна фото.

На знімку Оля позує без одягу, в усякому разі, її не видно. Фреймут натягнула на голову подушку, з-під якої можна побачити волосся телеведучої. Також поруч лежало інше постільна білизна, а на тлі можна побачити цегляну стіну.

Повідомлялося, що скандальна українська телеведуча Ольга Фреймут просто обожнює привертати до себе увагу різними способами на сторінках соцмереж.

На одних знімках Ольга Фреймут позує в білому топі і широких штанях, на інших доповнила свій образ чорним піджаком. Волосся її було розпущено, а родзинкою фото став пронизливий погляд зірки.

У своєму пості Фреймут також похвалилася, що подарувала на Новий рік чоловікові книгу, над якою працювала 2 роки.

Нагадаємо, 13-річна дочка Фреймут вразила зовнішнім виглядом у звичайному житті

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