Відома українська гімнастка Ганна Різатдінова, фіналістка шоу "Танці з зірками", показала новий образ у спортивному одязі

На фото Ганна позує в чорному короткому топі і лосинах. На руках у неї надіті боксерські рукавички, а сама вона стоїть біля боксерській груші і тренується. Волосся в цей раз Різатдінова зібрала в хвіст. На тлі можна побачити і інші різні речі для тренування тіла. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Повинен вам сказати , відмінно знімає стрес", - написала Анна під фото.

Фанати встигли поставити півтори тисячі лайків і написали пару коментарів, в одному з яких були поради для боксування:

"Так боксерська груша відмінно знімає стрес. Анюта маленький рада руки завжди тримай біля голови. Великий привіт з LA".

Раніше ми повідомляли, що українська гімнастка, фіналістка шоу "Танці з зірками-2019" Ганна Різатдінова показала себе крупним планом.

днями зірка побувала на Ukrainian Fashion Week. Спортсменка опублікувала кілька фото в сториз і на сторінці в Instagram в красивому піджаку.

Деякий час тому Ганна вирішила показати, що було під піджаком і опублікувала новий знімок, який дає детальніше розглянути її вбрання.

Як виявилося, Різатдінова одягла чорну майку, тканина якої натягнулася на пишних грудей зірки. На шиї у гімнастки - чокер з білих перлин.

Анна закинула хвилясте волосся на одну сторону, і нахилила голову до камери.

Повідомлялося, що українська гімнастка, фіналістка шоу "Танці з зірками-2019" Ганна Різатдінова полетіла в Токіо (Японія).

Анна постала у блискучій куртці бузкового відтінку, чорних брюках і кросівках. Доповнив її образ чорний клатч.

Зірка широко посміхалася і виглядала чудово.

Дівчина прогулялася по вулиці Токіо показавши кілька видів. Відомо, що Японія славиться своїми технологіями, це видно навіть по будівлям та рекламних вивісок.

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