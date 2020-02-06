Відома українська співачка Даша Астаф'єва показала новий яскравий образ в чорному корсеті

На фото Даша позує в чорному вбранні з білими візерунками. Можна відразу зауважити, що Астаф'єва не одягала білизна. По боках розташувалися дівчата-танцівниці. Вони були в великих чоботях, вище коліна, а також чорних колготках, які не заважали побачити білизну дівчат. Фото вийшло дуже цікавим та епатажним. На другому знімку співачку можна розглянути ближче і її великий хвіст, в який вона зібрала волосся. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили за годину дві тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Як завжди Богиня, мені б таку дівчину", "Моніка Белуччі", "це замість Ксенії нова дівчинка з Тонею Чумі?".

Раніше ми повідомляли, що популярна українська співачка Даша Астаф'єва показала «посивілий» вид прямо на камеру.

Так, співачка позує в одному з салонів краси, і розповідає передплатникам про новинки б'юті-індустрії. При цьому для відео Астаф'єва вибрала невдалий фільтр, із-за якого її волосся стали буквально «сивим».

Проте її прихильники не змогли висловитися про інцидент - кадри зірка опублікувала в Сторіс.

Повідомлялося, що українська співачка Даша Астаф'єва здивувала користувачів мережі незвичайним знімком у природному образі.

Так, Астаф'єва опублікувала у своєму Instagram новий знімок, на якому зображена з ледь помітним макіяжем, створюється таке враження, що його зовсім немає на обличчі співачки.

34-річна артистка позувала у светрі червоного відтінку з глибоким декольте, яке не приховує ідеальних форм співачки. Її образ доповнили золоті прикраси: великі сережки на вухах і кулончик на шиї. Астаф'єва м'яко посміхається і дивиться в екран свого мобільного телефону.

Нагадаємо, Астаф'єва в нічному клубі запалила з натовпом молодих красунь

А ще Politeka писала, що Астаф'єва показала, як провела вечір з молоденькими красунями

Також Politeka повідомляла, що Астаф'єва залишилася в одному халаті заради пікантних кадрів на вулиці



