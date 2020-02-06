Известная украинская певица Даша Астафьева показала новый яркий образ в черном корсете

На фото Даша позирует в черном наряде с белыми узорами. Можно сразу заметить, что Астафьева не надевала белье. По бокам расположились девушки-танцовщицы. Они были в больших сапогах, выше колена, а также черных колготах, которые не мешали увидеть белье девушек. Фото получилось очень интересным и эпатажным. На втором снимке певицу можно рассмотреть поближе и ее большой хвост, в который она собрала волосы. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили за час две тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Как всегда Богиня, мне б такую девушку", "Моника Белуччи", "это вместо Ксении новая девочка с Тоней Чуми?".

Ранее мы сообщали, что популярная украинская исполнительница Даша Астафьева показала «поседевший» вид прямо на камеру.

Так, певица позирует в одном из салонов красоты, и рассказывает подписчикам о новинках бьюти-индустрии. При этом для видео Астафьева выбрала неудачный фильтр, из-за которого ее волосы стали буквально «седыми».

Однако ее поклонники не смогли высказаться об инциденте- кадры звезда опубликовала в Сторис.

Сообщалось, что украинская певица Даша Астафьева удивила пользователей сети необычным снимком в естественном образе.

Так, Астафьева опубликовала в своем Instagram новый снимок, на котором запечатлена с едва заметным макияжем, создается такое впечатление, что его вовсе нет на лице у певицы.

34-летняя артистка позировала в свитере красного оттенка с глубоким декольте, которое не скрывает идеальных форм певицы. Ее образ дополнили золотые украшения: крупные серьги на ушах и кулончик на шее. Астафьева мягко улыбается и смотрит в экран своего мобильного телефона.

Напомним, Астафьева в ночном клубе зажгла с толпой молодых красавиц

А еще Politeka писала, что Астафьева показала, как провела вечер с молоденькими красавицами

Также Politeka сообщала, что Астафьева осталась в одном халате ради пикантных кадров на улице



