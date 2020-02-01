Звезда появилась на публике в обтягивающем платье с большим разрезом

Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм

Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.

Пикантные и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес, пишет Politeka.

На странице звезды в Инстаграм Даша также любит показывать себя в естественном виде безо всяких украшений. Не забывает певица также показывать личные кадры,сделанные на отдыхе или же репостить фото, на которых она засветилась во врея выступлений.

К слову, в последнее время Дашу все чаще можно заметить на стильных вечерах в роли ведущей. Этот раз не стал исключением.

Так, недавно Астафьева появилась в обтягивающем платье с большим разрезом. Вид получился очень ярким, ведь формы звезды были обтянуты тканью, чем-то напоминающей латекс. Новые снимки звезда представила в разделе Стори в Инстаграм, поэтому поклонники не смогли их прокомментировать.

Ранее Даша похвасталась естественным видом, позируя без макияжа из аккуратно собранными волосами. Вся в черном Даша показала яркий кадр, удивив поклонников не только своим мрачным образом с черным пальто, но и компанией. Звезда появилась с коллегой во время прогулки в лесу вместе со своими домашними любимцами - Чичи и Луной.

«Халосые какие🐾», «Даша кажись на фото не хватает ище одного собакена», «brother from another mother😂🖤🖤🖤», «А вы наша, любим вас!!!», «пес суцільне доброоо 💛», «Дашка ты огонь», «У Луны глазки спрятались а вам весело!!!))», «Собака-барабака!», «😂он так смеется забавно», «Пёсель глаза потерял 👀», «Три одинаковые улыбки 😊😊😊», «Какой пёсель довольный😍😍💔💔», – пишут пользователи.

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