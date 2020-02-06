Племінниця легендарної української співачки Софії Ротару Соня Кей, висхідна зірка українського шоу-бізу, показала яскравий образ в помаранчевому костюмі

На фото Соня позує в помаранчевих чоботях і взагалі костюмі, який обтягнув фігуру співачки. Навіть руки були закриті для образу. Племінниця Ротару зробила з волосся два "вушка" на голові, а також залишила багато розпущеного волосся ззаду. Образ вийшов дуже цікавим і привабливим. Співачка позувала на тлі двері і фотографувала себе в дзеркало. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Роби своє життя яскравішим кожен день", - написала під фото Соня.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали кілька коментарів під фото:

"Дуже красива", "Жінка ракета", "Слухай моє серце", "Барбі", "Красива", "Цьому місту потрібен герой".

Раніше ми повідомляли, що Племінниця Софії Ротару українська співачка Соня Кей поділилася відео з відпочинку.

Дівчина в облягаючих джинсах, сорочці і легкій кофтині прогулюється на березі моря. Судячи з геолокації Соня знаходиться в популярному серед українців курортному містечку Залізний порт. Правда, українці полюбляють там відпочивати влітку.

«Коли ти закоханий, у тебе виростають крила, ти прокидаєшся з посмішкою від того, що твоя кохана людина поруч з тобою. Тобі хочеться отримувати максимальне задоволення від життя, від кожного моменту», - розговорилася Кей з шанувальниками.

Повідомлялося, що Племінниця легендарної української співачки Софії Ротару Соня Кей порадувала шанувальників селфи в ліфті.

Соня Кей показала, як виглядає по дорозі на зустрічі в Києві. Свій діловий цибулю вона розмістила в соцмережі.

Так, на фото Соня Кей позує в ліфті в центрі Києва. Вона одягла чорні штани в обтяжку, чорний гольф, а також коротку шубку світло-коричневого кольору з нашивкою. Волосся поклала рівними пасмами.

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