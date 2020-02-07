Тілль Ліндеманн виступить з гастролями по країнах Європи, включаючи Україну, Росію і Білорусь, але без групи Rammstein, фронтменом якою є

Стало відомо, що Ліндеманн буде гастролювати зі шведським артистом Петером Тегтгреном, солістом групи Hypocrisy, з яким він записав альбом (назва їх дуету - Lindemann). Примітно, що виступи пройдуть не на стадіонах, до яких звик Тілль, а в концертних залах, пише Znaj.

З Німеччини, де шанувальники вмить розкупили квитки, зірки вирушать в Стокгольм, Гельсінкі, Прагу, Відень, Цюріх, Париж, Лондон, а в березні доберуться до Росії, Білорусі і України. Так, 2 березня відбудеться концерт в Санкт-Петербурзі, 4 березня - Мінську, 6-го - у Києві та 15-го - у Москві.

Організатори гастролей пообіцяли фанатам більш камерну обстановку і "доступність" артистів.

Зазначимо, в минулому році Ліндеман і Тегтгрен записали альбом "F&M", який критики назвали найбільш збалансованою роботою Ліндеманна як співака. Тут є тонкі тексти про кохання і композиції на актуальні суспільні теми з притаманними співакові провокаціями. Альбом дуже швидко очолив німецький хіт-парад.

Раніше ми повідомляли, українській співачці Світлані Лободі приписують роман з Ліндеманном. Зокрема, екс-коханка Тілля (теж родом з СНД) Ганна розповіла про те, як вона помітила, що між Ліндеманном і Лободою спалахнула пристрасть. За її словами, перша зустріч зірок сталася на одному з фестивалів - іскру між ними неможливо було загасити.

"Після того, як він побачив Лободу, здалося, що зійшов з розуму. Мені було очевидно, що між ними іскра, як і всім оточуючим. Але гасити її я вже і не збиралася. Не хочу уподібнюватися нашим знаменитостям і писати, що "Лобода забрала у мене коханого" чи щось таке. Мені це зовсім не потрібно. Просто до того моменту я, чесно кажучи, втомилася від такого способу життя. Так все само собою і закінчилося", - поділилася Ганна.

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