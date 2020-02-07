Зірка "Кварталу 95" Ірина Сопонару порвала мережу фото в купальнику

Судячи з геолокації, артистка знаходиться в гірській частині Балі, а саме у місті Убуд, пише Рoliteka.net. На одних з останніх фото з відпочинку Ірина позує в купальнику з відвертим розрізом майже до самого пупка.

Купальне вбрання ледь прикривало принади зірки, і крім того, завдяки вирізу стало помітно татуювання на пікантному місці української знаменитості - між грудьми. Образ Сопонару завершили великі темні окуляри і довге мокре волосся, яке вона розпустила.

На першому знімку зірка "Кварталу 95" постала в пікантній позі: вона нахилилася, виставивши пружну п'яту точку.

На другому знімку зірка сіла, піднявши ногу, на яку опустила руку з браслетами.

На обох фотографіях зірка відкривала губи, і швидше за все, дивилася в камеру.

За 11 годин пост Ірини зібрав понад 14,5 тисяч лайків та багато коментарів.

"Ірааа🔥🔥🔥🔥", "Так ось воно що!!! В Україні різко похолодало, тому що десь в Індонезії, стало гаряче 😎", "Що за татушка? Що вона для вас означає і взагалі що це", "До нас коли?)", "Ооооо😍😍😍😍😍😍😍", "Така красива", "Яка гарна девчуля 🔥🔥🔥😻", "І мені подобається👍", "Кістки", "Амазонка😍🤗", "😍 Ти супер", "Красуня", "Класно. Гаряча фотка. Шикарно виглядаєш, гарного відпочинку 🏝️", "Так, ну починай їсти, а то шкіра та кістки 😀", "Що означає твоє тату?", "Ти просто супер. Я тебе дуже сильно люблю 😍😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ірина Сопонару позувала в коротких шортах біля знаменитої кіно-студії "Universal Pictures". На актрисі, яка позувала у лого компанії, були також чорний топ і босоніжки на низькому ходу.

Ірина на фото трохи нахилилася вперед і дивиться в сторону, її світле волосся розпущене, кадр вийшов атмосферним і дуже яскравим. Навколо знаменитого "фонтанчика" роїться маса людей - місце дуже популярне серед туристів, на вулиці стоїть, традиційна для LA, сонячна погода.

Фото по достоїнству оцінили шанувальники, які написали масу компліментів.

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