В суботу. 8 лютого в Україні пройшов перший півфінал Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2020
Про це повідомляє Politeka.
Згідно результатів, далі проходять GO-A, JERRY HEIL и Krutъ.
Як відомо, сьогодні виступали 8 виконавців: Гурт [O], JERRY HEIL, Katya Chilly, Krutъ, GO-A, CLOUDLESS, GIO і Assol.
Для того, щоб визначити фіналістів, бали музикантів підсумовували з балами, які вони отримували від суддів. Після цього їх рейтинг вносили в спеціальну таблицю. Якщо ж хтось із виконавців набрав однакову кількість очок, фінальний голос був би за глядачами.
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Як повідомлялося раніше, замість Росії новим фаворитом шоу стала Італія.
Поки в Україні ще триває національний відбір на Євробачення 2020, букмекери вже активно приймають ставки на можливих переможців. Судячи опублікованій на сайті конкурсу статистикою, нинішнім фаворитом є Італія. Її шанси на перемогу оцінюються 8%.
На другому місці розташувалася Росія з 7% ймовірності перемоги її учасника. Відзначимо, що в попередній версії рейтингу РФ займала першу сходинку. Третє, четверте і п'яте місце приділяти між собою країни Північної Європи - Данія, Швеція та Норвегія.
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